Krebs-Diagnose bei Charles: So sieht die Thronfolge bei den Royals aus

Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 ist Charles III. rechtmäßiger König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Nach sieben Jahrzehnten als Thronfolger wurde er am 6. Mai 2023 im Alter von 74 Jahren gekrönt. Nun, neun Monate später, wurde seine Krebserkrankung bekannt.

Seine königlichen Pflichten will Charles zwar weiterhin wahrnehmen, sollte der Monarch jedoch so krank werden, dass er sein Amt dauerhaft niederlegen muss, müsste ein neuer Regent ernannt werden. Wer wird Nachfolger von König Charles III?

Der älteste Sohn des Königs, William, Prinz von Wales, steht in der britischen Thronfolge an erster Stelle. Die Krone geht nicht von amtierenden Monarchen auf ihre Ehepartner über, so dass Königin Camilla in der Thronfolge nicht berücksichtigt wird.