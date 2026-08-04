Taktisches Ausweichen: Brooklyn und Nicola meiden Beckhams an der Côte d’Azur

Mit der Familie Beckham haben sich Nicola Peltz und Brooklyn Beckham bekanntlich verstritten. Umso mehr sorgt nun für Aufsehen, dass die beiden jetzt mit Victoria Beckhams langjährigem Freund Elton John Urlaub an der Côte d’Azur machen. Und zwar in derselben Gegend, in der auch Brooklyns Eltern zurzeit unterwegs sind.

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham: Urlaub mit Elton John

Offenbar hat der Musiker, der Brooklyn Beckhams Patenonkel ist, den 27-Jährigen und seine Ehefrau zu sich an die französische Riviera eingeladen. Zunächst wurden Brooklyn und Nicola auf Elton Johns Yacht in der Nähe von Nizza gesehen, nur einen Steinwurf von dem Ort entfernt, an dem aktuell Brooklyns Eltern Urlaub machen.

Anschließend durften der Hobby-Koch und die Milliardärs-Tochter auch in Johns 17,5-Millionen-Euro-Villa in Nizza die Seele baumeln lassen. Das Paar teilte am Montag Fotos auf Instagram, die ihren Aufenthalt in Eltons Belle-Époque-Villa dokumentierten, in der Berichten zufolge zuvor auch Victoria und David gewohnt hatten.