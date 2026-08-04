Taktisches Ausweichen: Brooklyn und Nicola meiden Beckhams an der Côte d’Azur
Mit der Familie Beckham haben sich Nicola Peltz und Brooklyn Beckham bekanntlich verstritten. Umso mehr sorgt nun für Aufsehen, dass die beiden jetzt mit Victoria Beckhams langjährigem Freund Elton John Urlaub an der Côte d’Azur machen. Und zwar in derselben Gegend, in der auch Brooklyns Eltern zurzeit unterwegs sind.
Nicola Peltz und Brooklyn Beckham: Urlaub mit Elton John
Offenbar hat der Musiker, der Brooklyn Beckhams Patenonkel ist, den 27-Jährigen und seine Ehefrau zu sich an die französische Riviera eingeladen. Zunächst wurden Brooklyn und Nicola auf Elton Johns Yacht in der Nähe von Nizza gesehen, nur einen Steinwurf von dem Ort entfernt, an dem aktuell Brooklyns Eltern Urlaub machen.
Anschließend durften der Hobby-Koch und die Milliardärs-Tochter auch in Johns 17,5-Millionen-Euro-Villa in Nizza die Seele baumeln lassen. Das Paar teilte am Montag Fotos auf Instagram, die ihren Aufenthalt in Eltons Belle-Époque-Villa dokumentierten, in der Berichten zufolge zuvor auch Victoria und David gewohnt hatten.
Nicola und Brooklyn meiden Beckhams an der Côte d’Azur
Auch Letztere befinden sich aktuell in Südfrankreich. Die Modemacherin und der Ex-Kicker wurden kürzlich auf ihrer Yacht in St. Tropez gesehen - knapp 120 Kilometer von ihrem Sohn entfernt.
Die britische Presse unkt mit sarkastischem Unterton, Brooklyn sei seiner Familie damit seit Monaten nicht mehr so nah gewesen.
Elton John als Mediator?
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Elton John inmitten der Familienstreitigkeiten im Beckham-Clan mit Brooklyn Beckham und Nicola Peltz solidarisiert. Im März hatte er das Paar auch zu seiner Oscar-Afterparty eingeladen. Da Brooklyn und Nicola den Kontakt zu den Beckhams abgebrochen haben, fragte sich die britische Boulevardzeitung Daily Mail, ob Elton John bei seiner Oscar-Party vielleicht für seinen Patensohn Brooklyn und dessen Familie den Mediator spielte, als er sich zu Peltz und Beckham an den Tisch gesellte (zu sehen hier). Vielleicht hält sich der Sänger aus den familieninternen Streitigkeiten der Beckhams aber auch diplomatisch raus.
Brooklyn hatte sich nur wenige Stunden vor der Party einen Seitenhieb gegen seine Mutter erlaubt, als er am britischen Muttertag ausschließlich seine Schwiegermutter Claudia würdigte und Victoria Beckham in den sozialen Medien unerwähnt ließ.
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