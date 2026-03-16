Oscar-Nacht: Elton John als Vermittler im Beckham-Drama?

In der Nacht auf Montag ist in Los Angeles die 98. Oscar-Gala über die Bühne gegangen. Doch nicht nur im Dolby Theatre in Hollywood tummelten sich Stars und Sternchen. Es wurde auch abseits der Oscarpreisverleihung viel gefeiert - unter anderem auf der traditionellen Viewing-Party von Elton John.

Elton John: Vermittler zwischen Brooklyn und Victoria Beckham?

Der "Rocket Man"-Sänger lud die Crème de la Crème Hollywoods zu der von der Elton John AIDS Foundation veranstalteten Feier ein. Dass der Musiker unter anderem auch Brooklyn Beckham und dessen Ehefrau Nicola Peltz bei seiner Party bewirtete, beschäftigt die britische Boulevardpresse. Immerhin gilt Elton John als langjähriger Freund von Victoria Beckham - die beiden kennen sich seit über zwei Jahrzehnten und John ist auch Patenonkel von Victorias und David Beckhams Söhnen Brooklyn und Romeo.