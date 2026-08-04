Prinz William bringt Prinz George „schon genug in Verlegenheit“
Der britische Prinz William und seine Frau Kate haben am Wochenende mit ihren Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) das Sportereignis „Commonwealth Games“ in Glasgow besucht.
Kritische Charlotte
Bei einem Gespräch am Rande der Spiele kamen laut der Nachrichtenagentur PA auch die sportlichen Ambitionen des jüngsten Sohns des britischen Thronfolgers, Prinz Louis, zur Sprache. „Louis, du perfektionierst deinen Handstand auf Teppichen, oder?“, fragte Prinzessin Kate demnach den Achtjährigen. Naja, antwortete Prinz Louis, eine sei nicht überzeugt von seinem Talent: „Charlotte sagt, ich bin nicht besonders gut.“
Kate: „Sei vorsichtig mit deinen Wünschen“
Die britische Zeitung Express berichtet, Prinzessin Kate habe verraten, dass die erfolgreiche Radsportlerin Laura Kenny versuchte, sie und William zum Bahnradfahren zu überreden. Der britische TV-Moderator Gethin Jones habe dann vom royalen Nachwuchs wissen wollen, ob sie ihre Eltern auf der Bahn Tandemfahren sehen wollen, woraufhin George entgegnet habe: „Nein.“ Die rasche Antwort seines ältesten Sohnes rief William auf den Plan: „Wir bringen dich ohnehin schon genug in Verlegenheit“, habe er gescherzt.
Den Angaben von PA zufolge sah sich die Familie unter anderem ein Halbfinale in Netball und einen Bahnrad-Wettbewerb an. An den „Commonwealth Games“ nehmen alle vier Jahre Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern des Staatenbundes teil.
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