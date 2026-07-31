Nicola Peltz' Eltern: Zweite Klage in zwei Jahren wegen Hundeattacke

Wie das Magazin People berichtet, soll eine Frau namens Joy Ransom am 10. Juli Klage gegen Claudia und Nelson Peltz eingereicht haben. Laut Gerichtsakten wirft sie dem Milliardärspaar vor, am 23. Dezember 2025 von ihrem Hund Houdini attackiert worden zu sein. Nicola Peltz, die mit Brooklyn Beckham verheiratet ist, soll der Klägerin zufolge bei dem Vorfall anwesend gewesen sein. Zu der Hundeattacke soll es im Haus der Familie Peltz gekommen sein, als die Frau gerade für diese arbeitete.

Wie es aussieht, hat die Familie Peltz ihren Hund nicht im Griff. Die Eltern von Schauspielerin und Regisseurin Nicola Peltz wurden zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren wegen eines angeblichen Hundeangriffs verklagt.

Die Frau habe zum Zeitpunkt der vermeintlichen Attacke Weihnachtsgeschenke verpackt. Sie betont, nicht fahrlässig gehandelt zu haben, als Houdini sie angegriffen habe. Durch den Vorfall sollen für die Frau neben medizinischen Kosten eine Reihe an Unannehmlichkeiten entstanden sein.

In den Unterlagen heißt es laut People, Ransom habe „Körperverletzungen und daraus resultierende körperliche und seelische Schmerzen und Leiden, körperliche Beeinträchtigung, Entstellung, seelische Qualen, Unannehmlichkeiten, Verlust der Fähigkeit zur Lebensfreude, Verdienstausfall und Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und/oder dauerhafte Verschlimmerung eines bereits bestehenden Zustands erlitten und habe infolge dieser Verletzungen weitere Krankenhausrechnungen, Arztrechnungen und/oder andere Kosten gehabt“.

Zwei Angestellte von Peltz-Hund angegriffen

Es ist nicht das erste Mal, dass Houdini, der von Claudia und Nelson Peltz 2022 aus dem Tierheim geholt wurde, der Familie Probleme einbringt. Wie People berichtet, sollen Nelson Peltz und seine Frau zuvor schon von einer anderen ehemaligen Angestellten in Palm Beach County, Florida, verklagt worden sein. Diese hatte behauptet, der Hund habe sich am 16. Dezember 2024 auf sie gestürzt und versucht, sie anzugreifen. Bei dem Vorfall soll die Frau gestürzt und verletzt worden sei, wie aus den Gerichtsakten von Joy Ransom hervorgeht.

Ransom wirft Houdinis Besitzern angesichts dessen vor, bereits vor dem Vorfall gewusst zu haben, dass ihr Hund „zu Angriffen auf Menschen neigte“, er aber kein Verhaltenstraining erhalten habe und im Haus „keiner Form von Fesselung oder Kontrolle“ unterstanden sei. Claudia und Nelson hätten „die gefährlichen Neigungen von Houdini nicht der zuständigen Tierschutzbehörde gemeldet und keine Registrierungsbescheinigung für Houdini eingeholt“, heißt es ferner in der neuen Klage.

Ransom verklagt das Paar auf über 50.000 Dollar Schadensersatz. Laut Gerichtsakten verlangt sie ein Geschworenengericht.