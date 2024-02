"Urkomisch": Beckhams für ihre erste Super-Bowl-Werbung gefeiert

Social-Media-User zeigen sich begeistert von David und Victoria Beckhams Auftritt in einer Super-Bowl-Werbung.

Dass David Beckham seine Ehefrau Victoria Beckham gerne auf die Schippe nimmt, ist bekannt.

Auch in einem Werbeclip für den Lieferservice "Uber Eats", der erstmals beim Super Bowl ausgestrahlt wurde, beweist das britische Duo einmal mehr Sinn für Humor. Super-Bowl-Werbung mit Aniston, Beckhams und Usher Der mit Stars besetzte Werbespot basiert auf der Prämisse, dass man, um sich daran zu erinnern, was "Uber Eats" liefert, "ein wenig Platz in seinem Gehirn schaffen" muss - was dazu führe, dass Menschen andere wichtige Details vergessen.

Neben den Beckhams sind in dem Werbeclip auch Jennifer Aniston, David Schwimmer, Usher und Rapper Jelly Roll zu sehen. Die Stars, die in dem Clip auftreten, können sich plötzlich an wichtige Dinge nicht mehr erinnern, nachdem sie bei "Uber Eats" bestellt haben. So vergisst Jelly Roll, dass er Gesichtstätowierungen hat, während Aniston ihren ehemaligen "Friends"-Co-Star Schwimmer nicht mehr erkennt und diesen für einen Fremden hält - obwohl die beiden zehn Jahre lang zusammengearbeitet haben.

David und Victoria Beckham zeigen sich von ihrer lustigen Seite Auch die Beckhams haben einen Auftritt in dem Clip. Während sie zusammen in der Küche stehen und Victoria ein T-Shirt mit der Aufschrift "Davids Frau" trägt, fällt den beiden partout nicht ein, wie die Band hieß, in der die britische Mode-Designerin einst Mitglied war. "Erinnerst du dich, als du einmal eine Pepper Lady warst?", sagt David Beckham zu seiner Ehefrau. Victoria antwortet: "Waren das nicht die Cinnamon Sisters?" David schlägt dann vor: "Basil Babes?" "Paprika Girls", grübelt Victoria weiter. Woraufhin David spottet: "Nein, das ist absurd."