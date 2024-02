Super Bowl: Affleck erregt mit Tanzeinlage Aufmerksamkeit - zum Leidwesen seiner Frau

Ben Affleck und Jennifer Lopez spielen die Hauptrollen in einer neuen "Dunkin -Dounuts"-Werbung, die während des diesjährigen Super Bowls ausgestrahlt wurde, wobei Affleck – zum Entsetzen seiner Frau – darin seine Tanz- und Rap-Fähigkeiten zum Besten gibt.

Der Spot beginnt damit, dass Jennifer Lopez in ihrem Studio einen Track aufnimmt, als Affleck plötzlich mit seinem Gefolge im Schlepptau hereinplatzt.

Ben Affleck: Rap-Einlage mit Matt Damon beim Super Bowl

Die Tür geht auf - Ben Affleck, gekleidet in einen "Dunkin-Donut"-Sport-Anzug, kommt hinein. "Hier kommt das Massaker von Boston", ruft er. Begleitet wird er von Tom Brady am Keyboard und Matt Damon am Mikrofon.

Die Truppe mit dem treffenden Namen "The DunKings" setzt alles daran, es auf JLos neues Album zu schaffen - die Sängerin ist aber nicht beeindruckt. Nachdem Affleck und sein Gefolge eine choreografierte Tanzeinlage zum Besten gegeben haben, will Brady wissen: "Werden wir auf dem Album sein?"