Maria Happel: Eine Familienidylle wie im Film

Happel

ist eine der wenigen Prominenten, die ihre Biografie ohne Ghostwriter geschrieben hat. „Darauf bin ich auch sehr stolz.“ In „Das Schnitzel ist unbesetzt – Was bisher geschah“ beschreibt die 50-Jährige humorvoll ihre tief katholische und sehr lustige Kindheit als Nesthäkchen mit vier Geschwistern. „Es gab schon ein paar Texte und alte Tagebücher von mir in der Schublade. Ich hatte immer den Plan, eine Kurzgeschichte, Biografie oder ein Drehbuch zu schreiben.“ Ein Jahr lang tippte sie meistens im Zug oder im Flugzeug in ihren Laptop. „Manchmal bin ich nachts aufgestanden und hab’ Gedanken gleich aufgeschrieben.“

Musik ist ihr Leben. Sie kann singen (Mezzosopran), Orgel- und Klavierspielen. „Ich hab ab meinem neunten Lebensjahr in der Kirche die Orgel gespielt. Jeden Tag vor der Schule um sieben Uhr.“ Vor allem in den Ferien sei das Aufstehen eine Qual gewesen. „Ich kannte es nicht anders. Fürs Orgelspielen hab ich drei Mark pro Messe bekommen. Mit 18 hab ich mir dann um 3000 Mark mein erstes Auto gekauft.“

Auf Jobsuche musste sie nie gehen. Ihr vielseitiges Talent war immer schon gefragt. Als sie nach Wien übersiedelte, kannte sie den Schmäh zwar von einer Freundin – einer waschechten Wienerin, die sie in Deutschland kennenlernte. „Dann kam er aber in geballter Ladung.“ Als Tochter eines Winzers findet sie die Mentalität der Wiener gar nicht so unähnlich ihrer eigenen. „Auch bei uns in Unterfranken waren Römer, es gibt Weinberge und Blaufränkischen.“