Frühstück mit Maria Happel

"Sonntag ist der einzige Tag, an dem wir alle zusammen sind", sagt die 48-jährige Deutsche. In der Küche macht Mimi die "Rühreier". An der Wand hängen Fotos von den Dreharbeiten zum TV-Film Das Bauernopfer , in dem Happel mit ihrer Tochter Paula und Tobias Moretti spielte. "Mir macht das großen Spaß", sagt Paula , die natürlich auch Schauspielerin werden möchte. "Ich will Modedesignerin werden", erklärt Mimi, die selbstbewusste Plaudertasche, und wirft ihre langen Schneewittchen-Haare hinter die Schulter.



Mama schaut belustigt zu und zeigt den kleinen Klopfbalkon. "Da kann man abends wunderbar einen Rotwein trinken." Im Speisezimmer deckt Paula den Tisch: frisches Gebäck, Käse, Schinken, Marmelade und Nutella. Dazu gibt es Kaffee und Multivitaminsaft. "Unter der Woche essen wir nur schnell ein Müsli", sagt das zierliche Mädchen. Nach dem Premieren-Marathon der Eltern genießen sie den Familientag. Papa - "nein, er ist nicht Deutscher, er ist Berliner" (Mimi) - im Stadttheater Walfischgasse in Backstage , Mama im Burgtheater in Das blinde Geschehen und in der Volksoper in Die Csárdásfürstin.



Seit 19 Jahren ist die im Spessart geborene Schauspielerin in Wien. "Mich hat Claus Peymann geholt. Ein Jahr später habe ich meinen Mann am Burgtheater kennengelernt." Dirk Nocker kommt mit Kathi, "unser guter Geist", zu Tisch. "Ohne sie würden wir das alles gar nicht hinkriegen. Sie ist seit der Geburt von Paula bei uns", sagt Happel, die als beste Seriendarstellerin für die KURIER-ROMY nominiert ist.



Nocker mag die Mentalität der Wiener. "Meine Mutter ist ja eine Österreicherin, die in Berlin meinen Vater, einen Opernsänger, geheiratet hat." Der Menschenschlag in Berlin sei anders, aggressiver als in Wien. Happel: "Und von der Lebensqualität ist es hier auch für die Kinder sehr gut." Die jüngste Tochter weiß auch gleich den Grund dafür und sorgt für die nächste Lachsalve. "Wir haben außerdem hier alles, wir haben Billa, wir haben Bipa, gell Mama?"