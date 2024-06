Unter Einfluss bei Aufritt? Besorgniserregendes Video von Justin Timberlake aufgetaucht

Auf TikTok wurde ein Video veröffentlicht, in dem Timberlake bei einem Live-Auftritt zu sehen ist und das für Spekulationen in den sozialen Medien gesorgt hat.

Fans spekulierten, dass der bei seinem Gig im Rahmen seiner "Forget Tomorrow World Tour" in der T-Mobile Arena im Juni möglicherweise unter Alkohol-Einfluss gestanden ist. "Was ist mit seinen Augen los?", wunderte sich ein User. Ein andere rief dazu auf, jemand der Musiker möge sich doch eine Sonnenbrille aufsetzen. Viele stellten fest, dass Timberlakes Augen glasig wirken und dass der Sänger außerdem kaum zu blinzeln scheint. "Er sieht nicht gesund aus", stellte jemand besorgt fest.

Justin Timberlake war am frühen Dienstagmorgen vergangene Woche in Sag Harbor auf Long Island, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden.

Einem Polizeibericht zufolge soll der Popstar unter anderem ein Stoppschild überfahren haben und daraufhin von einer Streife angehalten worden sein. Nach einer Nacht auf der Wache und einem Termin vor Gericht sei Timberlake freigelassen worden. Der von der Polizei veröffentlichte sogenannte "Mug Shot", das Polizeifoto des ernst in die Kamera schauenden Weltstars in Gewahrsam, ging im Internet viral. Ein Beamter sagte laut einem Gerichtsdokument, Timberlakes Atem habe stark nach Alkohol gerochen. Der Popsänger sei unsicher auf den Beinen gewesen.

Timberlake soll Warnung der Polizei ignoriert haben

Jüngsten Berichten zufolge soll Timberlake zunächst noch mit einer Mahnung davon gekommen sein. Es wird unter anderem berichtet, dass Timberlake möglicherweise eine Vorwarnung ignoriert hat. Berichten zufolge soll der Sänger von demselben Polizeibeamten, der ihn schließlich verhaftet hat, davor gewarnt worden sein, zu fahren. Laut Daily Mail soll die Polizei dann einen Hinweis erhalten haben, dass sich der Sänger trotz Mahnung betrunken an das Steuer gesetzt habe.

Über Verhaftung des Sängers behauptete eine Quelle gegenüber Page Six: "Justin sagte leise: 'Das wird die Tour ruinieren.' Der Polizist antwortete: 'Welche Tour?' Justin sagte: 'Die Welttournee'."