Popstar Justin Timberlake in New York festgenommen

Popsänger Justin Timberlake soll wegen Trunkenheit am Steuer in den Hamptons – eine bei Prominenten beliebte Nobelgegend im US-Bundesstaat New York – festgenommen worden sein.

Der 43-Jährige sei in der Nacht in der Ortschaft Sag Harbor angehalten und in Gewahrsam genommen worden, schreibt das für gewöhnlich gut informierte Promiportal TMZ unter Berufung auf einen Sprecher der örtlichen Polizei. Timberlake habe sich am Montagabend mit Freunden in einem Hotel zum Abendessen getroffen.