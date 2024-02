Unkenruf: Jennifer Lopez' Karriere "ein langer Betrug"

Dass die Boulevardpresse in der Vergangenheit schon so manch böses Gerücht über sie verbreitet hat, ist Jennifer Lopez nach all den Jahren im Showbusiness bestimmt schon gewohnt.

Sie fuhr fort, sie habe Lopez' Karriere studiert und Beweise dafür gefunden, dass sie nicht alle ihrer Titel selbst gesungen habe.

Jennifer Lopez: Ayo Edebiri hat sich unter Tränen bei mir entschuldigt

Nachdem die beiden kürzlich gemeinsam bei "Saturday Night Live" aufgetreten sind, soll sich Edebiri aber bei Lopez für ihre diffamierenden Aussagen entschuldigt haben.

Im Gespräch mit Variety enthüllte Lopez, dass ihre Kollegin sich "beschämt", aber "sehr süß" bei ihr entschuldigte, bevor die Show Anfang Februar ausgestrahlt wurde.

"Sie kam in meine Umkleidekabine und entschuldigte sich mit Tränen in den Augen und sagte, wie schrecklich es sei, dass sie diese Dinge gesagt habe", erinnerte sich Lopez in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. "Sie fühlte sich wirklich schlecht und liebte meinen Auftritt, weil wir gerade meinen Soundcheck gemacht hatten und sie meinen Auftritt selbst hören konnte."

"Sie sagte nur: 'Es tut mir so verdammt leid, es war so schrecklich von mir'", erzählte Lopez.