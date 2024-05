Unerwünscht: 5 Hinweise dafür, dass Suri mit Tom Cruise abgeschlossen hat

Laut Hello! soll die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes den Nachnamen Cruise nicht mehr verwenden. Stattdessen scheint die 18-Jährige den zweiten Vornamen ihrer Mama als ihren neuen Familiennamen angenommen zu haben. Die ursprüngliche Geburtsurkunde der Promitochter, die am 5. Mai 2006 eingereicht wurde, besagt, dass sie im St. John's Health Center in Santa Monica, Los Angeles, als Tochter von Thomas Cruise und Katie Noelle Holmes geboren wurde. Ihr vollständiger Name ist "Suri Cruise".

Als sie jedoch kürzlich in der Aufführung der Musikkomödie "Head Over Heels" ihrer Schule auftrat, blieb der Name Cruise unerwähnt. Der Teenager wurde dem Bericht zufolge auf dem Theaterzettel als Suri Noelle aufgeführt. Ein offizieller rechtlicher Antrag auf Namensänderung soll aber noch nicht eingereicht worden sein.

Und das, obwohl Suri durchaus schauspielerische Ambitionen haben soll. Als 16-Jährige gab Suri ihr Debüt als Filmsängerin. Damals sang sie ein Cover von "Blue Moon" für den Vorspann der Liebeskomödie "Alone Together" ihrer Mutter. "Ich will immer das höchste Niveau", sagte Holmes über Suri. "Also habe ich sie gefragt! Sie ist sehr, sehr talentiert."

Der Action-Star sei für seine Tochter, die von ihrer Mutter großgezogen wurde, angeblich eine Persona non grata. "Für Katie oder Suri existiert er nicht und seine Tochter möchte sich in nichts auf ihn verlassen", sagte eine Quelle der Daily Mail. "Sie hat das Gefühl, dass sie nur einen Elternteil hat, und das ist ihre Mutter."

4. Cruise hat angeblich kein Mitspracherecht bei Suris College-Plänen

Es scheint zudem, als würde Tom Cruise bei wichtigen Entscheidungen kein Mitspracherecht haben. Bei den Collegeplänen von Suri Cruise soll ihr Vater jedenfalls nicht mitentscheiden dürfen. Eine Quelle aus dem Umfeld von Katie Holmes teilt der Daily Mail mit, dass Suri bereits einige Bewerbungen verschickt hat und dazu tendiert, Mode an der Fordham University in New York City zu studieren – eine Wahl, mit der ihre stilbewusste Mutter Katie sehr zufrieden sein soll. Suri habe bei ihren Bewerbungen Hilfe von ihrer Mama bekommen. Cruise habe aber kein Mitspracherecht dabei, wo und was seine Tochter künftig studieren soll.

5. Suri feierte ihren 18. Geburtstag in New York, während Tom in London weilte

An ihrem 18. Geburtstag hat Suri Cruise ihren berühmten Vater nicht gesehen. Während sie in New York feierte, weilte Tom Cruise in London, wo er am nächsten "Mission Impossible"-Streifen arbeitet.

Dass Cruise es an einem so wichtigen Tag seiner Tochter vorzog, sich seinem Job zu widmen, sorgte für Kopfschütteln. Die Boulevardpresse fragte sich etwa, ob es für den schwerreichen Filmstar zu schwierig gewesen sei, in einen Privatjet zu steigen und seine Tochter für ein paar Stunden zu besuchen. Für Victoria Beckhams opulenten 50. Geburtstag - nur zwei Tage nach Suris Geburtstag - hatte der Schauspieler immerhin Zeit. Hier soll er bis in die frühen Morgenstunden den Dancefloor unsicher gemacht haben.