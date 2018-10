Umzugspläne: Wo Meghan & Harry ihr Kind aufziehen wollen

Bestätigt wurden die Pläne des Paares bisher noch nicht. Ganz abwegig wäre ein Umzug in die ländliche Region allerdings nicht. Immerhin zogen auch William und Kate nach der Geburt ihres ersten Kindes aufs Land nach Anmer Hall in der britischen Grafschaft Norfolk. Erst im Herbst 2017 kehrte das Paar in den Kensington Palast zurück, als es hieß, mehr Pflichten der Namen der Queen zu übernehmen.