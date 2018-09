Pilates & Supermarkt: Meghans Trick, unerkannt zu bleiben

Flucht auf's Land

Um dem Medienrummel zu entfliehen, sollen Meghan und Prinz Harry die Wochenenden in der englischen Cotswolds, knapp 130 Kilometer von London entfernt, verbringen. Hier soll das Paar ein Cottage gemietet haben, wo die beiden ungestört ihre Zweisamkeit genießen können.

Ihre Hochzeit mit Harry bedeutete für den "Suits"-Star eine enorme Umstellung. So soll Meghan zu den meisten ihrer alten Freunde keinen Kontakt mehr haben (dazu mehr). Auf viele ihrer Hobbys muss sie zudem verzichten und sich außerdem an strenge Geheimhaltungsvorschriften halten.

"Sie steht jeden Tag unter Beobachtung durch die Öffentlichkeit", erzählt Ken Wharfe, der ehemalige Bodyguard von Prinzessin Diana. "Die Zeiten, in denen sie die Dinge, die sie gewohnt war, in den USA zu tun, machen kann, sind längst vorbei." Es wird wohl eine Weile dauern, bis sich Meghan in ihrer Rolle als Mitglied der königlichen Familie völlig eingefunden hat, mutmaßt der Security: "Die größte schauspielerische Rolle hat sie erst vor sich."