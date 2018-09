Einsame Herzogin: Meghan in der Vertrauenskrise

Auch der Palast tut sein Bestes, um die Herzogin von der Außenwelt abzuschirmen: Nicht nur von ihrem Instagram- und Twitteraccount musste sich der einstige Hollywoodstar verabschieden. Auch ihre alte Handynummer musste Meghan laut Bunte ablegen und sich eine geheime Nummer zulegen, sodass frühere Freunde sie nicht mehr erreichen können.

Kurz: Neben ihrer Mutter Doria sind ihr nur noch Prinz Harry und dessen Familie geblieben. Generell gestaltet sich das Leben in London für Meghan eher einsam. Harry gilt als Stubenhocker, während ihre Schwägerin, Herzogin Kate, mit ihren Kindern beschäftigt ist und kaum Zeit für Meghan haben soll. Unternehmungen außerhalb der Palastmauern sind zudem mit einem enormen Aufwand verbunden. "Sie kann nicht einfach mit ihren Hunden Gassi oder in den Park Joggen gehen", so ein Insider gegenüber der In Touch - was für die freiheitsliebenden Meghan eine enorme Umstellung bedeutet.