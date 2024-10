Umwälzungen im Privatleben: Gwyneth Paltrow kämpft mit "Wellen der Trauer"

Wie die Zeit vergeht: Apple Martin , die Tochter von Musiker Chris Martin und Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ,ist erwachsen und studiert inzwischen in New York.

Paltrow: Emotionale Worte über Abnabelung von Kindern

Paltrow hatte den Abschied von ihrer Tochter zuvor mit einer Geburt verglichen - nämlich, als ihre Tochter nach New York umsiedelte, um ihr erstes Studienjahr zu beginnen. Apples Auszug aus dem Familienheim war für die Schauspielerin mit schmerzvollen Emotionen verbunden. "Es war schrecklich. Es war wirklich erschreckend", gab Paltrow gegenüber People an. "Mir war übel, ich brach in Tränen aus."

Am Dienstag gab die Gründerin der Lifestyle-Marke Goop bekannt, dass sie mit gemischten Gefühlen zu kämpfen hat, da jetzt beide Kinder fernab von Zuhause studieren. "Es ist ganz anders", teilte Paltrow in einem Video in einer Instagram-Story mit. "Ich erlebe Wellen der Trauer und der Traurigkeit."

Trotz der Achterbahnfahrt der Gefühle versucht Paltrow, sich an den Alltag ohne ihre Kinder zu gewöhnen. "Ich komme irgendwie wieder in Kontakt mit diesem Teil von mir selbst, zu dem ich nicht mehr Lust hatte, seit ich in meinen Zwanzigern war, bevor ich Kinder bekam", erzählte sie. "Etwas mehr Platz" zu haben, habe es ihr ermöglicht, ihrer 'Fantasie' freien Lauf zu lassen", erzählte sie ihren Fans im Rahmen einer Fragerunde. "Ein bisschen mehr innerer Raum für das, was ich an diesem Tag vielleicht tun möchte, solche Sachen. Es entwickelt sich also weiter. Es ist interessant."