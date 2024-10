Michael Douglas teilt seltenes Foto mit 21-jähriger Tochter Carys

Im Schatten seines Vaters Kirk hatte es Michael Douglas anfangs nicht leicht. Der Durchbruch gelang dem Schauspieler aber in den 1970er-Jahren als feinfühliger Detektiv in der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco". Gerade 31 Jahre alt, produzierte er dann das Psychodrama "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975). Der Streifen mit Jack Nicholson holte fünf Oscars, darunter als bester Film. Heute ist Douglas ein Weltstar, am 25. September wurde er 80.