Natalia Klitschko: Sorge um Ehemann Vitali

Seit 2014 ist der ehemalige Profi-Boxer Vitali Klitschko Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seine Ehefrau Natalia, mit der er seit 1996 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder hat, befindet sich in Hamburg - während der 50-Jährige in der Ukraine geblieben ist. Das Paar trennen 1.500 Kilometer. In der NDR-Talskshow "WIR HELFEN - Gemeinsam für die Ukraine" am 4. März sprach die 48-Jährige darüber, wie belastend die Situation für sie und ihre Familie ist.

Natalia Klitschko: "Die Kinder fragen jeden Tag nach Papa"

"Die Kinder fragen jeden Tag nach Papa", erzählte Natalia Klitschko. Sie wisse, "dass er viele Sorgen hat", sagte sie über ihren Ehemann. Doch auch sie würde bangen um Vitali, der im Krisengebiet geblieben ist.

Sie würde jeden Tag mit ihrem Mann telefonieren. Jeden Morgen frage sie ihn, wie die Lage ist. "Ja, wir kämpfen. Wir sind am Leben", teile dieser ihr dann mit. Sie sei dankbar, wenn Vitali auf ihre Nachrichten antwortet und ihr mitteilt, dass er unversehrt ist - wenn er schreibt: "Ich bin in Kiew, ich bin am Leben."