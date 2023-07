Überraschende Hochzeit: Naomi Watts spricht über Liebe nach Menopause

Alter spielt bei der Liebe keine Rolle, findet Schauspielerin Naomi Watts. Erst letzten Monat hat die Schauspielerin in einem New Yorker Gerichtsgebäude mit ihrem Schauspielkollegen Billy Crudup den Bund fürs Leben geschlossen. Mit dem Magazin Hello! sprach die 54-Jährige jetzt darüber, als Frau älter zu werden und nach der Menopause die große Liebe zu finden.

Wechseljahre für Naomi Watts kein Tabu-Thema

Ihre Beziehung mit Crudup zeige nicht nur, dass Liebe später im Leben gefunden werden kann, sondern auch, dass "ältere" Frauen nicht, wie Naomi einst befürchtete, "auf der Weide gelassen" werden.