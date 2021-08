Turtelei mit Tatum? Zoe Kravitz und Karl Glusmann offiziell geschieden

Zoe Kravitz und Glusman (33, "Love", "Greyhound – Schlacht im Atlantik") hatten sich 2016 kennengelernt. Kravitz stand zuletzt neben Robert Pattinson für "The Batman" als Catwoman vor der Kamera.

Zuletzt wurde spekuliert, dass Kravitz bereits in einer neuen Beziehung sein könnte. Dabei sollte es sich laut den Gerüchten um Schauspieler Channing Tatum handeln, mit dem sie vergangene Woche gemeinsam in New York gesichtet wurde. Das Promiportal Entertainment Tonight berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Augenzeugen, dass beide "glücklich" wirkten - öffentliche Zuneigungsbekundungen habe es keine gegeben.