Trotz Pandemie: Vier Tage Spektakel zum Thronjubiläum der Queen geplant

Zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) in diesem Jahr soll in Großbritannien vier Tage lang gefeiert werden. Nun hat der Buckingham-Palast die genauen Pläne für das Spektakel vorgelegt, das trotz Corona-Pandemie stattfinden soll. Am 6. Februar 1952 starb König Georg VI., seine Tochter Prinzessin Elizabeth wurde über Nacht zur Königin. Inzwischen ist die schüchterne 25-Jährige von damals die am längsten herrschende Monarchin Großbritanniens.

Große Feier zu Ehren der britischen Queen

"Um diesen nie da gewesenen Jahrestag zu feiern, werden das ganze Jahr über Events und Initiativen stattfinden, die in einem vier Tage langen verlängerten Wochenende vom 2. bis 5. Juni gipfeln", hieß es in der Mitteilung des Palasts zum Platin-Jubiläum. Den Auftakt macht aber schon eine Reitershow mit 500 Pferden Mitte Mai in Windsor, wenn die Queen wie immer die Royal Windsor Horse Show ausrichtet.