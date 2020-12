Trotz Corona-Reisewarnung: Promis urlauben auf St. Barth

Die Karibikinsel St. Barth ist der Urlaubshotspot der Stars schlechthin. Corona kann so manch Promi auch heuer nicht von den Ferien fernhalten. Daher sind zahlreiche Stars, wie auch in den Jahren zuvor, auf der bei Prominenten generell beliebten Urlaubsinsel abgestiegen - und das trotz dezidierter Reisewarnung der CDC (Centres for Disease Control and Prevention).

Die Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums hat eigentlich gebeten, "alle unnötigen Reisen [auf die Insel] zu vermeiden", und das Covid-19-Risiko auf St. Barth als "hoch" eingestuft. Dennoch genießen derzeit einige Prominente das schöne Wetter auf der Karibikinsel.

Promis ignorieren Reisewarnung für St. Barth

So wurde unter anderem Sänger Sir Paul McCartney, der gerade sein erstes Album seit 31 Jahren zu feiern hat, mit Frau seiner Nancy Shevell auf der tropischen Insel gesichtet.