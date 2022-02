Gönnt sich keine Ruhe: Königin Elizabeth II. arbeitet trotz Corona-Erkrankung

Der Buckingham-Palast hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Königin Elizabeth II. (95) an Covid-19 erkrankt ist und an milden Symptomen leidet. Trotzdem will die Monarchin weiter leichte Arbeit verrichten. Dazu dürfte beispielsweise das Lesen von Regierungsdokumenten gehören. Die Queen ist Palastkreisen zufolge mehrfach geimpft. Britische Medien spekulierten jedoch, sie werde angesichts ihres hohen Alters mit antiviralen Medikamenten behandelt, um die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs zu verringern.

Trotz Corona: Queen arbeitet weiter

Das Thema bestimmte am Montag auch die Schlagzeilen der Zeitungen in Großbritannien. Viele lobten die Entscheidung der Königin, trotz Infektion weiter ihren Pflichten nachzugehen. "Queen keeps calm and carries on", titelte beispielsweise die Metro.