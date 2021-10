Trotz ärztlich verordneter Ruhepause: Queen hält an Reiseplänen fest

Trotz gesundheitsbedingter Ruhepause will Königin Elizabeth II. (95) einem Bericht zufolge noch immer Anfang November zur Klimakonferenz nach Glasgow reisen. "Ihr geht es gut, aber sie braucht eine Pause - sie sammelt ihre Energie für die COP26", sagte eine der britischen Königin nahe stehende Quelle der Times (Sonntag). Gemeinsam mit Thronfolger Prinz Charles, Enkel Prinz William und deren Ehefrauen will die Queen in Glasgow Regierungschefs aus aller Welt treffen.