Tödlicher Schuss von Alec Baldwin: Witwer ehrt verstorbene Kamerafrau

Souza äußerte sich am Samstag gegenüber der Filmwebsite Deadline. Er sei "am Boden zerstört über den Verlust seiner Freundin und Kollegin". Sie sei ein "fürsorglicher, lebendiger und unglaublich talentierter Mensch" gewesen. Die 42-jährige aus der Ukraine stammende Hutchins war 2019 vom Branchenmagazin American Cinematographer als eines der aufstrebenden Nachwuchstalente an der Kamera ausgewählt worden.

Die Regeln für den Gebrauch von Requisitenwaffen an Drehorten sind üblicherweise sehr streng. Trotzdem gab es auch in der Vergangenheit schon tragische Unfälle. Der bekannteste dieser Fälle ist der Tod des Schauspielers Brandon Lee im Jahr 1993. Der Sohn des Kampfsport-Stars Bruce Lee starb damals am Set des Films "The Crow" durch einen Bauchschuss.