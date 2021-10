Scheidung im britischen Königshaus: Queen will es nicht wahrhaben

Queen lässt altes Portrait stehen

Peter und Autumn haben aber offenbar nach wie vor einen Platz im Herzen der Monarchin. Auf einem Foto der Ehrung der britischen Pianistin Imogen Cooper, die im Buckingham-Palast die Medal for Music - eine Auszeichnung für Musiker und Musikerinnen mit besonderem Einfluss - überreicht bekam, ist laut dem US-People-Magazin im Hintergrund ein gemeinsames Portrait des geschiedenen Paares zu sehen. Die Queen scheint sich also noch gern an vergangene Zeiten zurückzuerinnern, in denen die beiden noch zusammen waren.