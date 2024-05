Travis Kelce "immer betrunken": Sorge um schlechten Einfluss auf Taylor Swift

Seit 2023 ist Sängerin Taylor Swift mit NFL-Star Travis Kelce liiert. Er ist der erste Sportler an ihrer Seite.

Swift soll über beide Ohren verliebt sein in den erfolgreichen American-Football-Spieler. Doch aus dem Umfeld der Musikerin meldet sich eine besorgte Stimme, die behauptet, die Beziehung zu Kelce könnte Swift nicht ganz so guttun, wie man auf den ersten Blick meint.

Sie habe zunächst gedacht, Swift und Kelce seien "das süßeste" Paar, aber mittlerweile würde sie Kelce immer mehr an ihren Ex-Freund erinnern.

Kramer "hoffe", dass Swift nicht ebenfalls abrutscht, will aber einen beunruhigenden Trend in der Beziehung der Musikerin zu dem Sportler beobachtet haben. "Ich sehe, dass sie jetzt mehr trinkt", erzählte die Country-Sängerin, welche die Befürchtung äußerte, Kelces Lifestyle könnte negativ auf Swift abfärben.

In einer Folge ihres "Whine Down"-Podcasts plauderte sie über den Sport-Star aus: "Meiner Meinung nach ist er immer betrunken."

Schauspielerin und Country-Sängerin Jana Kramer glaubt, dass Travis Kelce für Ärger in Swifts Leben sorgen könnte, denn Kramer zufolge soll Kelce regelmäßig trinken.

Taylor Swift und Travis Kelce haben Kramers Behauptungen bisher unkommentiert gelassen.

Taylor Swift: Angst, Beziehung könnte wegen ihres Erfolgs zerbrechen

Ein Insider aus Swifts Umfeld erzählte kürzlich aber, dass die Sängerin so verliebt sein soll in ihren neuen Freund, dass sie Angst habe, dass etwas schiefgehen könnte, berichten Insider aus Swifts Umfeld gegenüber Page Six. Dabei soll sich Taylor Swift vor allem selbst Druck machen, ja keine "Fehler" zu begehen.

"Sie wünscht sich ein Happy End mit Travis", verrät eine Quelle. "Sie hat Angst, Dinge zu vermasseln." Außerdem soll Swift die Befürchtung hegen, ihr Ruhm könnte ihre Beziehung belasten.

Dem Insider zufolge soll sich der Star der Kansas City Chiefs zwar mehr als wohlfühlen, wenn er im Rampenlicht steht – er moderiert seinen eigenen Podcast und war sogar einmal in seiner eigenen "Bachelor"-artigen TV-Dating-Show "Catching Kelce" zu sehen – Swifts Superstar-Status könnte auch für ihn entmutigend sein. Taylor Swifts Erfolgs-Karriere würde nur sehr wenig Raum für ihr Privatleben ermöglichen. Ihr Umfeld zeigt sich besorgt, Kelce könnte deswegen früher oder später einen Rückzieher machen.