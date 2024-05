Gleich zwei schwere Schläge für Harry: Charles verschmäht ihn, ehrt William mit neuer Rolle

Prinz Harry ist diese Woche nach England gereist, um an einem Dankgottesdienst teilzunehmen, der in der St. Paul's Cathedral anlässlich des zehnjährigen Bestehens der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games stattfand.

Charles trifft vielsagende Entscheidung: Harry verschmäht, William geehrt

Auch zu einem Treffen mit Prinz William und Prinzessin Kate wird es Berichten zufolge nicht kommen. Ein angeblicher Freund des Paares behauptet gegenüber Daily Beast: "Beide Seiten verstehen die Position des anderen klar. William und Catherine fühlten sich durch Harrys Memoiren völlig betrogen. Sie sprechen nicht mit Harry und Meghan, und sie werden sicherlich nicht in einer Zeit, in der Catherine am verletzlichsten ist, damit anfangen."