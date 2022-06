"Bitte, schickt Gebete": Travis Barker im Spital, Kourtney Kardashian an seiner Seite

"God Save Me", also "Gott, beschütze mich" - mit diesem alarmierenden Tweet meldete sich Travis Becker auf Twitter bei seinen Fans. US-Medien berichten indes, dass der Musiker am Dienstag mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus in Los Angeles gebracht wurde. Was dem Blink-182-Drummer fehlt, ist nicht bekannt.

Travis Barkers Tochter bittet um Gebete für ihren Vater

TMZ veröffentlichte ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Barker auf einer Trage in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht wird. Seine Ehefrau, Reality-Star Kourtney Kardashian, soll sich an der Seite des 46-Jährigen an dessen Seite im Spital befinden. Die 43-Jährige wurde gesehen, wie sie ihrem Mann beistand, als dieser auf einer Bahre vom Rettungswagen von Sanitätern in die medizinische Einrichtung befördert wurde.

Der Grund für den Spitalaufenthalt sowie Details zum Gesundheitszustand des Schlagzeugers sind bisher keine bekannt.

Barkers Zustand scheint aber ernst zu sein. Seine 16-jährige Tochter Alabama hatte, kurz nachdem ihr Vater Berichten zufolge ins Krankenhaus gebracht worden war, ihre Anhänger in einer Instagram-Story gebeten, "bitte ihre Gebete zu senden". Sie fügte ein trauriges Emoji hinzu.