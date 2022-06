Sorge um Travis Barker: Grund für Spitalsaufenthalt bekannt

TMZ hatte zuvor Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Barker auf einer Trage in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht wird. Kourtney Kardashian war an der Seite ihres Mannes, als Sanitäter diesen auf einer Bahre vom Rettungswagen in die medizinische Einrichtung beförderten.

Barker selbst hatte sich mit einem besorgniserregenden Tweet zu Wort gemeldet. "God Save Me", also "Gott, beschütze mich", schrieb er aus dem Krankenhaus. Seine 16-jährige Tochter Alabama hatte, kurz nachdem ihr Vater Berichten zufolge ins Spital gebracht worden war, ihre Anhänger in einer Instagram-Story gebeten, "ihre Gebete zu senden". Sie fügte ein trauriges Emoji hinzu - was Spekulationen laut werden ließ, dass Barkers Zustand ernst zu sein scheint.