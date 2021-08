Traum geplatzt für Ant Anstead: "Ich glaubte, Renée Zellweger ist Britin"

Na, das kann US-Schauspielerin Renée Zellweger (52) ja wohl einmal als Kompliment nehmen. Für ihre Rolle als "Bridget Jones" trainierte sich die Texanerin einen britischen Akzent an. Und das dürfte sie so gut durchgezogen haben, dass ihr neuer Partner Ant Anstead (42) lange glaubte, seine Freundin sei Britin.Die beiden lernten sich in der Show von Anstead "Celebrity IOU: Joyride" kennen.