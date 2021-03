Tragische Geschichte: Barack Obama teilt Foto von einzigem Treffen mit seinem Vater

Seine spätere Frau Michelle Robinson (heute Michelle Obama) lernte Obama zu seiner Zeit als Student an der Harvard Law School kennen, als er 1989 ein Sommerpraktikum in einer Anwaltskanzlei in Chicago absolvierte. Robinson, die als Anwältin in der Kanzlei arbeitete, war damals seine Betreuerin. Das Paar traute sich 1992 und hat zwei Töchter: Malia Ann, die 1998 zur Welt kam, und Sasha, die 2001 geboren wurde.