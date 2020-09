28 Jahre verheiratet: Michelle Obama verrät ihren Rat für eine lange Ehe

Die frühere First Lady Michelle Obama hat in ihrem Podcast darüber gesprochen, was es ihrer Meinung nach für eine lange funktionierende Ehe braucht.

Im Gespräch US-Talkmaster Conan O'Brien verriet Obama nämlich, wie wichtig es sei, nicht aufzugeben, wenn es in einer Beziehung schwierig wird. "Es gab Zeiten, in denen ich Barack aus dem Fenster schießen wollte. Und ich sage das, weil man wissen muss, dass die Gefühle intensiv werden können. Das heißt aber nicht, dass du alles hinschmeißen solltest, wenn es so weit ist", so Obama über die schwierigeren Seiten ihrer Ehe mit dem früheren US-Präsidenten. "Diese Phasen können lange anhalten. Sie können Jahre dauern."

Obamas Rat: "Nicht aufgeben, wenn es schwierig wird"

Heutzutage wären viele Paare aber nicht mehr bereit, in diesen Phasen an der Beziehung zu arbeiten. "Junge Paare stehen vor diesen Herausforderungen und geben auf, weil sie denken, dass die Beziehung zerbrochen ist", so Obama, die angibt, dass auch ihre Beziehung im Laufe der Zeit "immer wieder zerbrochen" sei.