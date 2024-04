Tori Spelling: Welcher "Beverly Hills"-Star ihr einst das Herz brach

Sie erinnerte sich, zu Green gesagt zu haben: "Ich war verliebt." Außerdem habe sie ihm verraten: "Seit dir hat mir niemand das Herz gebrochen."

"Und da war eine Pause, eine Pause. Und ich dachte: 'Oh mein Gott, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich das sage", erzählte sie über das Geständnis, das sie ihrem Ex-Freund nach all den Jahren gemacht hat.

Während sie Green als "die erste Liebe meines Lebens" bezeichnete, versicherte Spelling gegenüber Doherty, dass sie zu Green immer noch eine enge Bindung pflege. Sie betonte jedoch, dass es nichts Romantisches zwischen ihnen gebe. "Du weißt, wie nahe Brian und ich uns stehen. Ich erzähle ihm alles. Wir sind Bruder und Schwester und beste Freunde, so eng verbunden", sagte Spelling.

"Kürzlich haben wir über meine Situation gesprochen und darüber, dass ich verliebt war und zerschmettert und verletzt wurde und jetzt als Single weitermachen und das nächste Kapitel in meinem Leben beginne", fuhr sie fort und deutete an, dass Green ihr während ihrer Scheidung eine wertvolle Stütze ist: "Er war so großartig und so ein Champion."

"Manchmal gibt er mir so inspirierende Worte mit, dass ich es sowohl beruflich als auch privat schaffen kann", schwärmte sie von dem Halt, den ihr Green spendet.

Sowohl Tori Spelling als auch Brian Austin Green spielten in der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" mit und waren damals noch Teenager. Während der Dreharbeiten waren sie vorübergehend liiert.

Spelling traute sich 2006 mit McDermott. Anfang des Monats, am 1. April, reichte sie offiziell die Scheidung ein, nachdem das Paar letztes Jahr im Juni 2023 ihre Trennung bekannt gegeben hatte. Brian war von 2010 bis 2021 mit Schauspielerin Megan Fox verheiratet. Das ehemalige Paar, das sich im Laufe ihrer Beziehung zwischendurch immer wieder trennte und versöhnte, hat drei gemeinsame Kinder.