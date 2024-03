Tori Spelling und Dean McDermott: Ehe-Aus nach 18 Jahren

Der frühere "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (50) zieht nach 18 Jahren Ehe einen Schlussstrich. Die Schauspielerin habe in Los Angeles die Scheidung von ihrem kanadischen Kollegen Dean McDermott (57) eingereicht, berichteten US-Medien am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Als Grund gab Spelling laut People "unüberbrückbare Differenzen" an.