Topmodel Refaeli droht in Israel Anklage

Refaeli und Mutter: Festnahme 2015

Zudem soll das Topmodel teure Luxusautos nicht versteuert haben, die es im Gegenzug für Fotoaufnahmen erhielt. Das Model und seine Mutter waren im Zuge der Ermittlungen bereits 2015 vorübergehend festgenommen und verhört worden.

Scheinehe, um Wehrdienst zu entgehen?

Refaeli ist in ihrer Heimat nicht bei allen beliebt, weil sie durch eine taktische Kurzehe mit einem Freund ihres Vaters ihre Einberufung zum Wehrdienst verhinderte. Mit 21 Jahren heiratete das Model den 23 Jahre älteren Familienfreund Arik Weinstein und umging so den Dienst an der Waffe.