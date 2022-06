Toni Garrn: Traumhochzeit am Strand in Griechenland

Still und heimlich hat das deutsche Supermodel Toni Garrn 2020 Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge trauten sich die beiden damals im kleinsten Familienkreis im Berner Schloss in Hamburg. Nun wurde zum offenbar zweiten Mal Hochzeit gefeiert - diesmal aber in grĂ¶ĂŸerem Rahmen am Strand.

Hat Toni Garrn zum zweiten Mal "ja" gesagt?

Wie die Gala berichtet, sollen Paparazzi-Fotos Garrns und Pettyfers Hochzeitszeremonie an der KĂŒste der griechischen Insel Paros zeigen. Offiziell bestĂ€tigt wurde das zweite Jawort bisher nicht. Das Paar ist aber auch dafĂŒr bekannt, seine PrivatsphĂ€re so gut es geht zu schĂŒtzen. Das Model prĂ€sentierte sich auf in einer Story auf Instagram allerdings in einem Bikini und einem hauchzarten, weißen Strandkimono. Dazu schrieb sie "Beach bride" [zu Deutsch: Strandbraut] - was die GerĂŒchte um eine weitere Hochzeit zu bestĂ€tigen scheint.