Tom Kaulitz und Bill Kaulitz haben doppelten Grund zur Freude

Nach dem großen Erfolg der Serie "Kaulitz & Kaulitz" will Netflix im nächsten Jahr eine Fortsetzung veröffentlichen.

In den bereits erschienenen Folgen hatten Bill und Tom Kaulitz private Einblicke in ihr Leben in Hollywood gegeben und damit Fan-Herzen höherschlagen lassen. "Kaulitz & Kaulitz" ist seit Ende Juni auf Netflix zu sehen. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel über die aus Magdeburg stammenden Zwillingsbrüder seien bereits angelaufen, teilte der Streaming-Anbieter Anfang August mit.