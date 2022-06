Tom Kaulitz über sein Leben unter heftigen Schmerzen

Tom Kaulitz mag in an der Seite von GNTM-Chefin Heidi Klum zwar ein Leben auf der Sonnenseite in Los Angeles führen, doch der "Tokio Hotel"-Star kennt auch schmerzvolle Momente. Wie der 32-Jährige nun im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill betreibt, verriet, leidet er unter heftigen Cluster-Kopfschmerzen.

Tom Kaulitz leidet unter Cluster-Kopfschmerzen

"Ich habe schlimme Cluster-Kopfschmerzperioden", sagte er. Unter den Anfällen leide er seit vielen Jahren. Dabei spiele es keine Rolle, wo er sich in dem Moment aufhält oder welches Wetter dort herrscht. Cluster-Kopfschmerzen treten teilweise mehrfach am Tag auf. Sie können sogar stundenlang anhalten. Auch Bill Kaulitz äußerte sich zur Erkrankung seines Bruders. "Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast", so der Musik-Star.