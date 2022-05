Heidi Klum: Überraschendes Treffen mit ihrem Ex-Partner Flavio Briatore

Auch nach dem großen Finale von "Germany's Next Topmodel" letzte Woche, wird es nicht ruhiger um Heidi Klum. Die 48-Jährige und ihr Ehemann Tom Kaulitz besuchten am Sonntag das Formel-1-Rennen des Großen Preises in Monaco. Dabei trafen sie nicht nur auf Supermodel-Kollegin Naomi Campbell sondern auch auf Klums Ex-Partner Flavio Briatore.

Naomi Campbell und Heidi Klum treffen Flavio Briatore

Nicht nur Naomi Campbell, sondern auch Heidi Klum war einige Zeit mit Sport-Manager Flavio Briatore liiert. Tochter Leni Klum stammt aus der gemeinsamen Beziehung, die ab März 2003 ein knappes Jahr andauerte.