Tom Hanks erhielt Ehrendoktorwürde von Harvard-Universität

Der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks ("Philadelphia", "Forrest Gump") kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Dem 66-jährigen Schauspieler wurde am Donnerstag an der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) die Ehrendoktorwürde verliehen. In der typischen Absolventen-Kluft - mit Hut, Talar und Schärpe - stand der Hollywood-Star auf der Bühne.