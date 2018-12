Tom Cruise: Weihnachten mit Tochter Suri?

Aus diesem Grund soll der Schauspieler über seinen Schatten gesprungen sein und seine Tochter kontaktiert haben. Es heißt, Katie Holmes zeige sich bezüglich eines Treffens zwischen Vater und Tochter kooperativ. Derzeit diskutiere das Ex-Paar noch darüber, wo der beste Ort für ein Wiedersehen wäre. Ein Treffen in einem abgeschiedenen Anwesen am Land sei wahrscheinlich, wo die beiden "die Möglichkeit hätten, sich einander anzunähern, Geschenke auszutauschen und die gemeinsame Zeit, die sie so nötig haben, zu genießen."

Wirklich glaubwürdig klingen die Behauptungen des angeblichen Insiders allerdings nicht. Wahrscheinlicher ist eher, dass Suri Weihnachten mit ihrer Mama Katie Holmes und deren neuen Partner, Jamie Foxx, in New York verbringen wird. Dass Tom Cruise tatsächlich den Kotakt zu seiner Tochter suchen soll, ist aber natürlich nicht auszuschließen.