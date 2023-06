Tom Cruise und Rebecca Ferguson: Alles über ihr Verhältnis

Man staunte nicht schlecht, als sich Hollywoodstar Tom Cruise am Montag bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" in Rom sichtlich innig mit seiner Schauspielkollegin Rebecca Ferguson zeigte. Den beiden wurde in der Vergangenheit immer wieder ein Naheverhältnis nachgesagt. Alles, was man über die Beziehung der beiden "Mission Impossible"-Stars weiß:

Tom Cruise verzaubert von Rebecca Ferguson

Die in Schweden, Stockholm, geborene Ferguson war bereits 2015 in "Mission: Impossible – Rogue Nation" zu sehen. Auch in der Fortsetzung "Mission: Impossible – Fallout" (2018) übernahm sie eine tragende Rolle. Im neuen "Mission Impossible"-Streifen ist Ferguson in der weiblichen Hauptrolle als Isla Fisher zu sehen.