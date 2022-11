Heimliche Treffen: Queen kam vor Tod diesem Hollywoodstar nahe

Queen Elizabeth II soll in den Monaten vor ihrem Tod einen neuen Freund gewonnen haben. Einem Bericht zufolge seien die verstorbene Monarchin und Hollywoodstar Tom Cruise einander zuletzt sehr nahegekommen.

Queen hatte Narren an Tom Cruise gefressen

Die beiden hätten sich im Sommer so gut verstanden, dass die Queen darauf bestanden habe, den "Mission: Impossible"-Star im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums zu sich auf Schloss Windsor einzuladen. Cruise nahm damals an den Feierlichkeiten teil, aber da Elizabeth II von Mobilitätsproblemen geplagt wurde, konnte sie ihn an dem Tag nicht persönlich treffen.