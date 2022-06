Tom Cruise: Neues Gerücht um den Beziehungsstatus des Filmstars

Nun will die britische Boulevardzeitung The Sun erneut Details über den Beziehungsstatus von Tom Cruise in Erfahrung gebracht haben. Unter Berufung auf Insiderkreise berichtet diese, dass es zwischen dem Filmstar und seiner Schauspielkollegin erneut zur Trennung gekommen sein soll. "Was hinter verschlossenen Türen funktionierte, klappte nicht so gut, als es an die Öffentlichkeit kam, und der Rummel um sie als Paar wieder explodierte", heißt es über den Grund für die vermeintliche Trennung.