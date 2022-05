Flug mit Tom Cruise als Pilot wird für James Corden zum Horror-Trip

Tom Cruise ist gerade auf Promo-Tour für seinen neuen Film "Top Gun 2". Dabei hat er sich jetzt eine ganz besondere Aktion überlegt und Talkmaster James Corden mit einem gemeinsamen Flug in einem alten Kampfjet überrascht.

James Corden: Beängstigender Flug mit Tom Cruise

Der "The Late Late Show with James Corden"-Moderator hatte die Ehre, den Hollywoodstar als sein "Wingman" bei einem Flug in einem Kampfjet über der Wüste zu begleiten. In einem Clip, der in "The Late Late Show" ausgestrahlt wurde, treffen sich die beiden um fünf Uhr morgens am Hollywood Burbank Airport und steigen gemeinsam in einen Flieger, welcher sie in eine abgelegene Wüste bringt.