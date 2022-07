Tom Cruise: "Mein Vater war ein Feigling und brutaler Mensch"

Selbst geboren am 3. Juli in bescheidenen Verhältnissen – mit irischen, deutschen und englischen Vorfahren, aufgewachsen mit drei Schwestern –, gab es bei all dem kometenhaften Aufstieg als Filmheld auch unrühmliche Phasen in seinem Leben. Etwa, als er Nicole Kidman (55), seine Ehefrau über zehn Jahre, verließ, weil sie sich weigerte, Scientology beizutreten. Seine Abhängigkeit zu dem Kult kostete ihn viele Fans und manch Job, aber die Rückkehr zum Actiongenre ermöglichte ihm ein (anhaltendes) Comeback.

Der sagenhaft jung aussehende Cruise aus Syracuse in New York hat drei Kinder – die adoptierten Isabella (29) & Connor (27) bzw. Suri (16) – und drei Ex-Frauen, die Kolleginnen Mimi Rogers, Nicole Kidman und Katie Holmes. Derzeit soll Tom mit seiner Glaubensschwester Elisabeth Moss (39) liiert sein. Er hatte einst Affären mit Stars von Cher bis Penélope Cruz.

Das schönste Geschenk zu seinem heutigen 60er ist der Kassenhit "Top Gun: Maverick", der bereits am Premieren-Wochenende 300 Millionen Dollar einspielte.

KURIER: Wie alt waren Sie, als Sie wussten, dass Sie dieses Leben wollten?

Tom Cruise: Vier Jahre. Damals wusste ich, dass ich Filme machen und Flugzeuge fliegen wollte. Ich sehnte mich nach Freiheit und Abenteuer. Ich war immer der Bub, der auf die höchsten Bäume kraxelte und war ein Träumer. Ich habe dauernd Geschichten erfunden und aufgeschrieben. Nebenbei habe ich Schnee geschaufelt, Gras geschnitten, Weihnachtskarten verkauft, indem ich von Tür zu Tür gegangen bin, nur um mir Kinokarten zu leisten. Mit 18 habe ich eine kleine Rolle in "Taps" erhascht und konnte es kaum glauben. Da war ich, bei Dreharbeiten, auf einem Filmset. Ohne professionelles Training. Während des Drehs studierte ich jeden und alles. Ich wusste, wenn ich weiter filmen wollte, sollte ich auch verstehen, wie sie entstehen.

WĂĽrden Sie sich als extrem wissbegierig bezeichnen?

Ich bin mir zu gut zu sagen, dass ich irgendwas nicht weiĂź, nicht kenne oder nicht verstehe. Ich arbeite sehr hart daran, stets Neues zu lernen. Deshalb wollte ich auch auf der ganzen Welt drehen und nicht nur in den USA. Der Fantasyfilm "Legend" (1985) hat mich nach Frankreich gebracht, ich wollte andere Kulturen kennenlernen. Ich kenne die alten Filme von Buster Keaton, Harold Lloyd oder Charlie Chaplin. Ich habe die Wurzeln des Kinos studiert. Ich habe ein sehr privilegiertes Leben. Und ich wollte immer nur solche Filme machen, die auch ein Publikum haben. Nicht nur am ersten Wochenende, sondern viele Jahre.

Sie haben sich beim Festival in Cannes gegen Streamingplattformen ausgesprochen.

Ich mache Filme für die Leinwand. Daran hat auch die Pandemie nichts geändert. Nichts hätte mich dazu bewogen, "Top Gun: Maverick" für einen Streamer zu machen. Ich weiß, was die Kinobesitzer durchgemacht haben. Ich habe sie angerufen und ihnen versichert, dass wir "Top Gun" und den nächsten "Mission: Impossible" für sie machen. Ich selbst gehe ins Kino, kaufe mir Popcorn und genieße die Atmosphäre. Ich weiß, was da alles dahinter steckt. Ich arbeite doch Jahre an einem einzigen Projekt, Jahre!