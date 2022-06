60 ist das neue 40: Tom Cruise und die ewig jungen Männer

Die Frage „Was hat Tom Cruise machen lassen?“ ist so alt wie seine Karriere. In seinem neuen Film sieht sein Gesicht breiter und voluminöser aus, findet die plastische Chirurgin Doris Wallentin. „Das könnte auf Injektionen von Fillern zurückzuführen sein, aber in seinem Fall tippe ich auf Eigenfett: Dies bewirkt nicht nur eine Volumszunahme, sondern auch, dass mehr Kollagen gebildet wird, was das Gesicht straff wirken lässt.“

Bei der auffallend akzentuierten Kinnlinie vermutet die Expertin ein Fadenlifting. „An ein chirurgisches Facelift glaube ich nicht, da die Veränderungen bei ihm schleichend passieren“, sagt sie. „Die Augenbrauen sind allerdings seitlich dezent angehoben, hier kann Botox zum Einsatz gekommen sein oder auch ein dezentes laparoskopisches Augenbrauenlift.“