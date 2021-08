Tom Cruise landete mit Helikopter im Garten einer Familie

Hollywoodstar Tom Cruise ist dafür bekannt dafür, seine Stunts selbst zu machen - offenbar auch in seiner Freizeit. Derzeit steht er in Großbritannien für den siebten Teil von "Mission Impossible" vor der Kamera. Aufgrund einer vorübergehenden Sperre des Flughafens Coventry musste Cruise Medienberichten zufolge kurzerhand mit seinem Helikopter im Garten einer Familie in Warwickshire landen. "Es war ein unglaublicher Tag", sagte Hausbesitzerin Alison Webb laut BBC. "Es war surreal, ich kann immer noch nicht glauben, dass es passiert ist." Webb und ihrer Familie sei mitgeteilt worden, dass ihr Grundstück für einen anonymen "VIP, der zu spät kam" gebraucht wird.

Cruise nahbar

Erst danach stellte sich heraus, dass es sich um Cruise handelt. Nach seiner Ankunft nahm er sich Zeit für Gespräche. "Er ging direkt zu den Kindern, um sich zu unterhalten. Dann bedankte er sich bei uns", so Webb.